Manavgat Belediyesi'ne rüşvet operasyonu: 7 kişi daha gözaltında

Antalya'da Manavgat Belediyesine yönelik rüşvet, irtikap ve zimmet operasyonunda 7 şüpheli daha gözaltına alındı.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığınca otel tadilatı, inşaat ruhsatı ve iskan başvurularıyla ilgili rüşvet alındığı iddiası üzerine başlatılan soruşturmanın ardından belediyeye düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin ifade işlemleri sürüyor.

İfadeler doğrultusunda 7 kişi daha gözaltına alındı.

Gözaltında bulunan 35 kişiden ifade işlemleri tamamlanan Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ve Başkan Yardımcısı M.E.T'nin de aralarında bulunduğu bazı isimler Manavgat Adliyesi'ne sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığınca otel tadilatı, inşaat ruhsatı ve iskan başvurularıyla ilgili rüşvet alındığı iddiası üzerine başlatılan soruşturmanın ardından belediyeye düzenlenen operasyonda, Belediye Başkanı Kara ile belediye başkan yardımcılarının da aralarında bulunduğu 34 kişi gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen belediye meclis üyesi Mehmet Tosak ile iş insanları Mesut Kara, İlker Günay, Mehmet Ali Fansa, Kemal Taş ve Şükrü Ilgın tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında, Belediye Başkan Yardımcısı M.E.T'nin, C.C. isimli bir kişiden rüşvet aldığını gösterdiği iddia edilen görüntüler de ortaya çıkmıştı.