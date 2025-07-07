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Manavgat Belediyesi'ne yönelik operasyonda 6 tutuklama

Antalya'da Manavgat Belediyesi'ne 'rüşvet' iddiasıyla gerçekleştirilen operasyonda adliyeye sevk edilen 6 kişi tutuklandı.

Güncel
  • 07.07.2025 22:22
  • Giriş: 07.07.2025 22:22
  • Güncelleme: 07.07.2025 22:26
Kaynak: iHA
Manavgat Belediyesi'ne yönelik operasyonda 6 tutuklama
FOTOĞRAF: İHA

Antalya'da Manavgat Belediyesi'ne 'rüşvet' iddiasıyla gerçekleştirilen operasyonda adliyeye sevk edilen 6 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Manavgat Belediyesi Meclis üyesi Mehmet T. ile iş insanları  Şükrü I., Mesut K., İlker G., Mehmet Ali F. ve Kemal T., Manavgat Adliyesi'nde savcılık ifadelerinin ardından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Sulh Ceza Hakimliği, 6 kişinin tutuklanmasına karar verdi.

Diğer isimlerin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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