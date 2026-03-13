Manavgat Belediyesi'ne yönelik soruşturma: 12 kişi daha tutuklandı

Antalya'da Manavgat Belediyesi'nin önceki yönetimi dönemindeki "rüşvet", "zimmet" ve "ihaleye fesat karıştırma" iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 kişi daha tutuklandı.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen ve eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ile kardeşi Fatih Sözen'in tutuklu bulunduğu soruşturma kapsamında, gözaltı sayısı son operasyonlarla 40'a yükseldi.

Şüpheli 1 kişinin ise arandığı öğrenildi.

Adliyeye sevk edilenlerden 12'si çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. 13 kişi adli kontrol şartıyla, 13 kişi de ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Gözaltına alınan 2 kişinin adliyedeki işlemleri sürüyor.