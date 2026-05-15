Manavgat Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasında karar

Antalya'da Manavgat Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk', 'rüşvet' ve 'irtikap' davasında karar açıklandı.

Bugün saat 15.00'te kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklandıktan sonra görevden uzaklaştırılan Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara hakkında 45 yıl 22 ay 15 gün hapis cezasına hükmetti. Kara hakkında 69 yıla kadar hapis cezası isteniyordu.

Kara'nın eski yardımcısı Mehmet Engin Tüter’e ise 40 yıl 20 ay hapis cezası verildi. Tüter, soruşturma sürecinde “baklava kutusunda rüşvet” iddialarıyla gündeme gelmişti.

Dava kapsamında belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Niyazi Nefi Kara'nın da aralarında bulunduğu 5'i tutuklu 41 sanık yargılanıyordu.

İDDİANAMEDEN

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Niyazi Nefi Kara ile belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve iş insanlarının da aralarında bulunduğu 41 sanık hakkında hazırlanan iddianame, Manavgat 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti.

İddianamede Manavgat Belediyesi içinde çıkar amaçlı suç örgütü kurulduğu, örgütün yöneticiliğini de Niyazi Nefi Kara'nın yaptığı belirtilerek, Kara'nın, kamu gücünü kullanarak bir araya getirdiği kişilerle 'suç örgütü kurmak', 'rüşvet almak', 'zimmet' ve 'irtikap' suçlarının birincil sorumlusu olduğu iddia edilmişti. İddianamede Niyazi Nefi Kara hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'rüşvet', 'irtikap' gibi 6 ayrı suçtan toplam 31 yıldan 69 yıla kadar hapis, diğer sanıklar hakkında ise çeşitli hapis cezaları talep edilmişti.