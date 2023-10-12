Manavgat'ta 16 bin kaplumbağa yavrusu denize ulaşabildi

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki deniz kaplumbağası yuvalama alanı olan 9 bin 300 metrelik Sorgun sahilinde, bu yıl 351 yuvadan çıkan 24 bin deniz kaplumbağası yavrusundan 16 bini denize ulaşabildi.

Akdeniz Üniversitesi ile Deniz Kaplumbağaları Akdeniz Fokları Kum Zambakları ve Kıyı Koruma Derneği (DEKAFOK) iş birliğinde, 9 bin 300 metrelik Sorgun sahil bandında temmuz ayında başlayan yumurtlama döneminin ardından yuvadan çıkan yavrular denize ulaştı.

DEKAFOK yetkililerince açılan son yuvada ise hiçbir yavruya rastlanmadı.