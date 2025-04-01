Manavgat'ta bıçaklı kavga; 1 ölü, 1 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ırmak kenarında alkol alan 3 kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada Denizhan Deniz (23) yaşamını yitirdi, Uygur Özen ağır yaralandı.

Yaralı Özen sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Uygar Özen, buradaki müdahalenin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Özen'in hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Diğer yandan kaçan Mahmut Eren Yılmaz, Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu.