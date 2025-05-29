Manavgat'ta çıkan orman yangını söndürüldü

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

Sorgun Mahallesi'ndeki ormanlık alanda gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Acısu Caddesi'nde otomobilleriyle seyir halindeki vatandaşlar da yangın söndürme tüpleriyle alevlere ilk müdahaleyi yaptı.

Orman ve itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Öte yandan, ormanda ısınmak için ateş yaktığı ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede alevlerin yayıldığı iddiasıyla G.Y. gözaltına alındı.