Manavgat'taki rüşvet operasyonu: Tutuklanan başkan yardımcısından "etkin pişmanlık" ifadesi

Manavgat Belediyesine yönelik rüşvet, irtikap ve zimmet operasyonunda tutuklananlar arasında bulunan Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter'in etkin pişmanlıktan yararlanarak verdiği ek ifadeye ulaşıldı.

C.C. isimli kişiden baklava kutusunda 110 bin avro rüşvet aldığını gösterdiği iddia edilen görüntüleri ortaya çıkan Tüter, savcılıktaki ek ifadesinde etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini belirtti.

Tüter ifadesinde, Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın yeğeni Hüseyin Cem Gül'ü belediyede çok aktif bir kişi haline getirdiğini iddia etti. Tüter, "Hüseyin Cem Gül aracılığıyla kaçak yapılar için rüşvet alındı" dedi.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığınca otel tadilatı, inşaat ruhsatı ve iskan başvurularıyla ilgili rüşvet alındığı iddiası üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve iş insanlarının da aralarında bulunduğu 19 zanlı tutuklanmış, 16 şüpheli ise adli kontrol şartıyla salıverilmişti.