Manavgat, Uğur Mumcu'yu andı

(ANTALYA) - Araştırmacı gazeteci ve yazar Uğur Mumcu, Manavgat Belediyesi ile Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Manavgat Şubesi iş birliğiyle düzenlenen programda anıldı. Programda konuşan Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek, "Bir sabah bir şehirde bir sokak sustu ama ülke susmadı. Çünkü bir adamı öldürmek bir fikri gömmeye yetmez. Uğur Mumcu adı artık bir takvim yaprağı değil, bir vicdan tarihidir" dedi.

Demokrasi şehidi Uğur Mumcu'nun katledilişinin 33'üncü yılında Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen anma programına Manavgat Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek, ADD Manavgat Şubesi yöneticileri, gazeteci ve yazarlar Orhan Bursalı ve Özlem Yüzak ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Program kapsamında Mumcu’nun yaşamı, gazetecilik mücadelesi ve düşünce mirası, Orhan Bursalı ve Özlem Yüzak’ın katılımıyla gerçekleştirilen söyleşi ve soru-cevap bölümünde ele alındı. Söyleşide, Mumcu’nun araştırmacı gazeteciliğe katkıları, demokrasi ve özgür basın mücadelesindeki yeri vurgulandı.

Anma gecesinde ayrıca Manavgat Belediyesi Gençlik Korosu, Şef Tayfun Yılmaz yönetiminde Edip Akbayram’ın eserlerini seslendirdi.

Programda konuşan Çiçek, Mumcu’nun yalnızca bir gazeteci değil, aynı zamanda bir vicdan ve fikir insanı olduğunu belirterek, “Bir kalem vardı: korkudan ağır, hakikatten hafif; taşıyana ağır gelen, okuyanın zihnini açan. Bir adam geçti bu sokaklardan, cebinde dosyalar, yüreğinde memleket. Bir sabah bir şehirde bir sokak sustu ama ülke susmadı. Çünkü bir adamı öldürmek bir fikri gömmeye yetmez. Uğur Mumcu adı artık bir takvim yaprağı değil, bir vicdan tarihidir” ifadelerini kullandı.

Çiçek, Mumcu’nun ve tüm demokrasi şehitlerinin Türkiye’nin aydınlanma mücadelesinde yol gösterici olmaya devam ettiğini aktararak, “Kalemin kılıçtan keskin olduğu gerçeğinin bedeli ödenerek yazılmış bir dipnottur Uğur Mumcu. Tüm demokrasi şehitlerimizin ruhu şad olsun” diye konuştu.