Manavgata’ta minibüs yayaya çarptı: 1 yaralı
Kaynak: İHA
Antalya’nın Manavgat ilçesinde minibüsün çarptığı yaya yaralandı.
Kaza, Antalya-Manavgat D-400 Karayolu Gültepe kavşağı yakınında meydana geldi. Antalya’dan Manavgat istikametine seyir halindeki Metin Ö’nün kullandığı 07 J 2196 plakalı yolcu minibüsü, yaya geçidinden geçen Ahmet Aydın’a çarptı.
Kazada yaralanan ve sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan Ahmet Aydın’ın hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.