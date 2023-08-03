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Manavgata’ta minibüs yayaya çarptı: 1 yaralı

Ajans Haberleri
  • 03.08.2023 14:43
  • Giriş: 03.08.2023 14:43
  • Güncelleme: 03.08.2023 14:44
Kaynak: İHA
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Manavgata’ta minibüs yayaya çarptı: 1 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde minibüsün çarptığı yaya yaralandı.

Kaza, Antalya-Manavgat D-400 Karayolu Gültepe kavşağı yakınında meydana geldi. Antalya’dan Manavgat istikametine seyir halindeki Metin Ö’nün kullandığı 07 J 2196 plakalı yolcu minibüsü, yaya geçidinden geçen Ahmet Aydın’a çarptı.

Kazada yaralanan ve sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan Ahmet Aydın’ın hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. 

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