Manavgat’ta 2 motosiklet kazası: 1 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde iki motosiklet kazasında bir sürücü yaralandı, bir sürücü başındaki kask sayesinde kazayı yara almadan atlattı.

Ajans Haberleri 13.03.2024 12:00 Giriş: 13.03.2024 12:00

Güncelleme: 13.03.2024 12:00 Kaynak: İHA

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