Manavgat’ta hafif ticari araç boş sulama kanalına devrildi: 1 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki hafif ticari araç, boş sulama kanalına devrildi. Kazada yan yatan araçtaki sürücü yaralandı.

Manavgat ilçesi D-400 kara yolu Yavrudoğan Mahallesi’nde meydana gelen kazada, Antalya istikametine seyir halindeki Raşit Ş.’nin kullandığı 42 BFB 20 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağ tarafında bulunan boş sulama kanalına devrildi. Hafi ticari aracın devrildiği yerin kamışlık olması nedeniyle araç yolda güçlükle görülürken, kaza sırasında yoldan geçen bir başka araç sürücüsünün 112 Acil Çağrı Merkezi’ni araması üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi, 112 Sağlık ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Taşağıl Jandarma Karakolu ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, kargılıklar arasındaki kaza yapan aracı güçlükle buldu. Kaza yapan araç sürücüsünün kendi imkanlarıyla araçtan çıktığı belirlenirken, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.