Manavgat’ta hafif ticari araç devrildi, sürücü ağır yaralandı
Kaynak: İHA
Antalya’nın Manavgat ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü ağır yaralandı.
Kaza, Konya-Antalya D-687 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya istikametinden Antalya istikametine seyir halindeki Bilal Ş’nin kullandığı 15 PK 316 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetmesi kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada ağır yaralanan ve 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesi’ne kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.