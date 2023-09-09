Manavgat’ta iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Kaynak: İHA
Antalya’nın Manavgat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.
Kaza, Ilıca Mahallesi İnönü Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nurhan Ece’nin kullandığı otomobil ile Hasan Ali Yıldız’ın kullandığı otomobille çarpıştı.
Araçlarda maddi hasarın oluştuğu kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Hanife Yıldız yaralandı.
Yıldız, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.