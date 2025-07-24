Manavgat’ta iki otomobil kavşakta çarpıştı: 1 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde trafik lambalarının çalışmadığı kavşakta iki otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle trafik levhasına çarpan araçtaki sürücü yaralandı.

Kaza, Antalya-Alanya D-400 kara yolu üzerindeki bir kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Metin S. yönetimindeki 07 ASU 830 plakalı otomobil ile Mediha E. idaresindeki 07 BAG 280 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan 07 BAG 280 plakalı araç, köprülü kavşak altındaki trafik levhasına çarparak durabildi. Kazada yaralanan sürücü Mediha E., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan kazanın meydana geldiği sırada kavşaktaki trafik lambalarının çalışmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.