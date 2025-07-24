Manavgat’ta iki otomobilin çarpıştığı anlar kamerada

Antalya’nın Manavgat ilçesinde Sanayi Sitesi’nde hafif ticari araç ile kapalı kasa kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Kazada 1 kişi yaralanırken o anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, dün saat 14.38 sıralarında Manavgat ilçesi Sanayi Mahallesi 2047 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Anıl Furkan G. idaresindeki 07 BJC 866 plakalı Suzuki marka otomobil, Mustafa Ç. yönetimindeki 07 ZBD 04 plakalı Hyundai marka kapalı kasa kamyonete yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kapalı kasa kamyonette yolcu olarak bulunan Ahmet Ali Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazanın güvenlik kamerası görüntülerine de yansıdığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.





