Manavgat’ta kırmızı ışıkta otomobil ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

Manavgat’ta kırmızı ışıkta duran kamyonete çarpan otomobildeki sürücü dahil 3 kişi yaralandı.

Kaza, Alanya-Manavgat D-400 kara yolunda meydana geldi. Manavgat yönüne seyreden Kıymet B. Ö.’nün kullandığı 07 LPZ 48 plakalı Audi marka araç, kavşakta kırmızı ışıkta duran Nail C.’nin kullandığı 07 BCJ 360 plakalı kapalı kasa kamyonete arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Kıymet B.Ö. ile araçtaki yolcular Ayşegül B. ve Ayşe B. yaralandı. 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.