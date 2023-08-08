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Manavgat’ta motosikletle otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 08.08.2023 13:51
  • Giriş: 08.08.2023 13:51
  • Güncelleme: 08.08.2023 13:51
Kaynak: İHA
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Manavgat’ta motosikletle otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kaza, Aşağı Pazarcı Mahallesi 1034-1035 Sokak’ın kesiştiği noktada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Berkan Oğuz’un kullandığı 07 JS 694 plakalı motosiklet ile Ali Şahin’in kullandığı 19 AE 389 plakalı otomobil kontrolsüz kavşakta çarpıştı. 

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü 112 Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. 

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