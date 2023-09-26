Manavgat’ta otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Kaynak: İHA
Antalya’nın Manavgat ilçesinde otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı. Kadın sürücünün yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza; Bahçelievler Mahallesi 5062 sokakta meydana geldi. Demokrasi Bulvarına seyir halindeki Nihal T.’nin kullandığı motosiklet ile 7035 sokağa geçen Binerbay G., idaresindeki otomobilin kavşakta çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Nihal T.’nin yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.
Sürücü sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, motosiklet ve otomobilin hızlı oldukları, çarpışma sırasında motosiklet ve sürücüsünün savrulduğu gözlendi.