Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Manavgat’ta otomobil takla atıp şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde takla atarak şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 19.08.2023 16:11
  • Giriş: 19.08.2023 16:11
  • Güncelleme: 19.08.2023 16:11
Kaynak: İHA
Abone Olgoogle-news
Manavgat’ta otomobil takla atıp şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Kaza, D-695 Antalya-Konya karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akseki istikametinden Manavgat istikametine seyir eden M.M.S’nin kullandığı 07 LD 808 plakalı otomobil, Taşkesiği Mahallesi’nde takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. 

BirGün'e Abone Ol