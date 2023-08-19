Manavgat’ta otomobil takla atıp şarampole yuvarlandı: 1 yaralı
Antalya’nın Manavgat ilçesinde takla atarak şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaynak: İHA
Kaza, D-695 Antalya-Konya karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akseki istikametinden Manavgat istikametine seyir eden M.M.S’nin kullandığı 07 LD 808 plakalı otomobil, Taşkesiği Mahallesi’nde takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.