Manavgat’ta otomobil takla attı: 1 yaralı
Antalya’nın Manavgat ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Kaynak: İHA
Edinilen bilgiye göre, Yusuf Köroğlu’nun kullandığı 07 LGR 97 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.
Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan 17 yaşındaki İbrahim Köroğlu yaralandı.
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.