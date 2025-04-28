Manavgat’taki kazada hayatını kaybeden gencin cenazesi teslim alındı

Manavgat’ta motosikletiyle park halindeki tıra çarpıp olay yerinde hayatını kaybeden gencin cenazesi yakınları tarafından teslim alındı.

Önceki gün Manavgat-Antalya D-400 karayolu Taşağıl kavşağına yakın noktada yaşanan kazada Antalya yönüne seyreden Batuhan Uçar’ın (26) kullandığı 07 BUP 313 plakalı motosiklet, emniyet şeridinde park halindeki H.Y.’nin kullandığı 33 DA 255 plakalı tıra çarpmış, kazada Uçar olay yerinde yaşamını yitirmişti. Uçar’ın cenazesi yapılan incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, tır sürücüsü H.Y. ise jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı. Feci kazada hayatını kaybeden 26 yaşındaki gencin cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Gencin cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Manavgat’a götürüldü.