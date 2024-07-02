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Manavgat’taki milyonluk arazi AKP’liye satıldı

Antalya Manavgat’taki Hazine arazisi, 90 milyon TL bedelle 2018 seçimlerinde AKP'den Siirt milletvekili aday adayı olan Bedrettin Binbay'ın şirketine satıldı.

Güncel
  • 02.07.2024 16:21
  • Giriş: 02.07.2024 16:21
  • Güncelleme: 02.07.2024 16:27
Kaynak: Haber Merkezi
Manavgat’taki milyonluk arazi AKP’liye satıldı

HABER MERKEZİ 

Turizm beldesi Antalya Manavgat’taki Hazine arazisinin satışına dair Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. 

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da imzasının yer aldığı karar göre, Manavgat Kızılağaç Mahallesi’ndeki 7 bin 514 metrekare büyüklüğündeki arazi 90 milyon TL bedelle Binbay Yapı İnşaat Şirketi’ne satıldı. 

Hazine arazisini alan Binbay Yapı İnşaat Şirketi’nin sahibi ise 2018 Genel Seçimlerinde AKP’den Siirt milletvekili aday adayı olan Bedrettin Binbay. 

Bedrettin Binbay
                              Bedrettin Binbay

Öte yandan 2022’de de Van-İran sınırına örülecek beton duvarın ihalesi de 163 milyon TL’ye AKP’li Bedrettin Binbay’ın şirketine verilmişti.

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