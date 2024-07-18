Manchester City, 20 yaşındaki Brezilyalı kanat oyuncusu Savio'yu transfer etti

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City, Fransa'nın Troyes takımından 20 yaşındaki Brezilyalı sağ kanat oyuncusu Savio'yu transfer etti.

İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, "Brezilyalı kanat oyuncusu Savio'yla 2029 yılına kadar 5 yıllık sözleşme imzaladığımızı duyurmaktan mutluluk duyuyoruz." denildi.

Savio, geçen sezon Girona'da kiralık olarak sezonu geçirmiş ve İspanyol ekibinin tarihinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmasına yardımcı olmuştu.

Katalonya kulübü, Real Madrid ve Barcelona'nın ardından üçüncü sırada yer alırken Savio, 11 gol atıp 10 asist yapmıştı.