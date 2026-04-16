Manchester City açıkladı: Bernardo Silva, sezon sonunda takımdan ayrılacak

Portekizli futbolcu Bernardo Silva, 9 yıldır formasını giydiği İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'den sezon sonunda ayrılacağını duyurdu.

Portekizli futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Birkaç ay sonra Manchester City'ye veda etme zamanı gelecek" ifadesini kullandı.

Manchester City de Silva'nın takımdan ayrılacağını açıklarken 31 yaşındaki oyuncuya teşekkür edildi.

Orta sahada görev yapan 31 yaşındaki futbolcu, 2017 yılının temmuz ayında transfer olduğu ve 9 yıldır formasını giydiği Manchester City'de forma giydiği 451 maçta 76 gol kaydetti.

2017 yılında Monaco'dan 50 milyon euro bonservis bedeliyle City kadrosuna katılan Silva, kulübüyle 6'sı Premier Lig, 1'i Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 18 şampiyonluk yaşadı.