Manchester City, Bodo Glimt deplasmanında kaybetti
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gelecek hafta deplasmanda karşılaşacağı Manchester City, Norveç ekibine 3-1 mağlup oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. hafta mücadelesinde Manchester City deplasmanda Norveç'in Bodo Glimt takımına 3-1 mağlup oldu.
Bodo Glimt, ligde gelecek hafta Galatasaray'ı ağırlayacak Manchester City karşısında 22 ve 24. dakikalarda Kasper Hogh, 58. dakikada Jens Hauge'ın golleriyle turnuva tarihindeki ilk galibiyetine uzandı.
Manchester ekibinin tek golünü 60. dakikada Rayan Cherki atarken 62. dakikada kırmızı kart gören Rodri, Galatasaray maçında cezalı duruma düştü.
Manchester City, 2026 yılında oynadığı 7 maçtan sadece 2'sinde sahadan galibiyetle ayrıldı.
Manchester United, Arsenal ve Tottenham ile karşılaşan Bodo Glimt, Avrupa kupalarında İngiliz takımlarına karşı ilk galibiyetini Manchester City karşısında aldı.
Bu sonucun ardından ligde Manchester City 13 puanda kalırken, Bodo Glimt puanını 6 yaptı.