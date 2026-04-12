Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

İngiltere Premier Lig'de Manchester City Chelsea deplasmanından üç golle ayrıldı

Spor
  • Giriş: 12.04.2026 20:43
  • Güncelleme: 12.04.2026 20:46
Kaynak: AA
Manchester City, Chelsea'yi deplasmanda 3 golle geçti
Fotoğraf: AA

İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında Manchester City, deplasmanda Chelsea'yi 3-0 mağlup etti.

Stamford Bridge'de oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona ererken 51. dakikada Manchester City, Nico O'Reilly'nin golüyle 1-0 öne geçti.

Maçın 57. dakikasında Marc Guehi'nin golüyle farkı ikiye çıkaran konuk ekip, 68. dakikada Jeremy Doku ile skoru 3-0 yaptı.

Bu sonuçla ikinci sıradaki Manchester City puanını 64'e yükseltirken Chelsea, 48 puanla 6. sırada kaldı.

BirGün'e Abone Ol