Manchester City'de bir ayrılık daha

John Stones, sezon sonunda Manchester City kariyerini noktalayacak.

Fabrizio Romano’nun aktardığı bilgilere göre 31 yaşındaki futbolcu, kariyerinin kalan bölümünde farklı bir takımda forma giymeye hazırlanıyor.

2016 yılından bu yana Manchester City forması giyen İngiliz stoper, bu süreçte takımın önemli parçalarından biri haline geldi.

Savunmadaki istikrarlı performansının yanı sıra zaman zaman hücuma verdiği katkıyla da dikkat çeken Stones’un Avrupa’nın önde gelen kulüplerinin radarında olduğu belirtiliyor.

Manchester City kariyerinde 292 resmi maça çıkan Stones, 19 gol ve 9 asistlik katkı sağladı. Deneyimli oyuncunun geleceğine ilişkin kararın sezon sonunda netleşmesi bekleniyor.