Manchester City'den 72 milyon euro'luk transfer

Manchester City, Bournemouth'un yıldız oyuncusu Antoine Semenyo'yu 65 milyon sterlin (72 milyon euro) karşılığında kadrosuna kattı.

Bournemouth, 2,5 sezon formasını giyen Semenyo için veda mesajı yayınladı.

Gana asıllı İngiliz kanat oyuncusu Semenyo, kulüp tarihinin en yüksek bonservis bedeliyle ayrılan oyuncusu oldu.

Semenyo da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takımına veda etti.

26 yaşındaki hücum oyuncusu, Manchester City ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Semenyo, 2023'te Bristol City'den Bournemouth'a 10,2 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.

Geçen sezon Premier Lig'de 11 gol 5 asist kaydeden Semenyo, bu sezon ise ligde şu ana kadar çıktığı 20 maçta 10 gol 3 asist üretti.