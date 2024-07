Manchester City'den hücuma 50 milyon euro'luk takviye

Manchester City, transfer sezonunun gözde isimlerinden Savio'yu transfer etti. Geçtiğimiz sezon kiralık oynadığı Girona'da gösterdiği performansla adından söz ettiren 20 yaşındaki Brezilyalı yıldız, 50 milyon euro karşılığında Manchester City'nin yolunu tuttu.

Savio'nun ismi uzun süredir Premier Lig şampiyonu ile anılıyordu. Kanat oyuncusu, Manchester ekibi ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

🔵🔜 Understand Manchester City are set to make Sávio deal official this week as first signing of their summer window.



It’s all signed for Brazilian winger to join Man City from Troyes, as exclusively revealed in February.



Official soon. ✨🇧🇷 pic.twitter.com/ZClZiLnPBG