Manchester City'den hücuma 50 milyon euro'luk takviye

Manchester City, geçtiğimiz sezon Girona'da gösterdiği performansla göz dolduran Savio'yu 50 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı.

Manchester City, transfer sezonunun gözde isimlerinden Savio'yu transfer etti. Geçtiğimiz sezon kiralık oynadığı Girona'da gösterdiği performansla adından söz ettiren 20 yaşındaki Brezilyalı yıldız, 50 milyon euro karşılığında Manchester City'nin yolunu tuttu.

Savio'nun ismi uzun süredir Premier Lig şampiyonu ile anılıyordu. Kanat oyuncusu, Manchester ekibi ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

🔵🔜 Understand Manchester City are set to make Sávio deal official this week as first signing of their summer window.



It’s all signed for Brazilian winger to join Man City from Troyes, as exclusively revealed in February.



Official soon. ✨🇧🇷 pic.twitter.com/ZClZiLnPBG — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 16, 2024

2 sezon önce Brezilya'dan Fransa'nın Troyes ekibine 6 milyon euro karşılığında katılan Savio, bir sezon PSV Eindhoven'da, bir sezon ise Girona'da oynadı.

Savio, geçtiğimiz sezon La Liga'yı 81 puanla üçüncü sırada tamamlayarak beklentilerin üzerne çıkan Girona'nın başarısında büyük paya sahip olmuştu. Savio, ligde çıktığı 37 maçta 9 gol 10 asist kaydetmişti.