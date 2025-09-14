Manchester City, derbide Manchester United'ı 3 golle geçti
Kaynak: AA
İSTANBUL (AA) - İngiltere Premier Lig'de Manchester City, sahasında Manchester United'ı 3-0 yendi.
Ligin 4. haftasında Manchester City, Etihad Stadı'nda oynanan derbide Manchester United'ı konuk etti.
Ev sahibi ekip, Phil Foden'ın 18, Erling Haaland'ın 53 ve 68. dakikalarda kaydettiği gollerle 3-0'lık galibiyete ulaştı.
Manchester United'da milli file bekçisi Altay Bayındır, mücadelede takımının kalesini korudu.
Bu sonuçla Manchester City, 6 puanla 8. sıraya çıktı. Manchester United ise 4 puanla 14. basamakta kaldı.