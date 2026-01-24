Manchester City'e Galatasaray maçı öncesi sakatlık şoku

Şampiyonlar Ligi’nin 8. haftasında Galatasaray, Manchester City deplasmanına çıkacak. Etihad Stadyumu’nda 28 Ocak Çarşamba günü oynanacak karşılaşma, TSİ 23.00’te başlayacak.

Son 16 turuna doğrudan kalabilmek için sahadan galibiyetle ayrılmak isteyen Manchester City’de teknik direktör Pep Guardiola, mücadele öncesi takımının son durumu hakkında açıklamalarda bulundu. İspanyol çalıştırıcı, bazı oyuncuların sakatlık sürecinin henüz netlik kazanmadığını ifade etti.

Guardiola, Savinho’nun Galatasaray karşısında forma giymesinin zor göründüğünü belirterek, “Savinho’nun durumu hâlâ belirsiz. Dün koşulara başladı. İki ya da üç hafta sürebilir, belki daha kısa da olabilir, şu an net bir şey söylemek zor” dedi.

Orta saha hattındaki eksiklere de değinen deneyimli teknik adam, Nico Gonzalez’in durumunun da maç öncesinde belirsiz olduğunu söyledi.

Guardiola, “Rodri’nin yokluğunda Nico Gonzalez’in bize yardımcı olmasını umuyorum ancak onun durumu da şüpheli” ifadelerini kullandı.

Şampiyonlar Ligi’nde geride kalan 7 haftada 13 puan toplayan Manchester City, puan tablosunda 11. sırada yer alıyor. 10 puanı bulunan Galatasaray ise haftaya 17. sırada girdi. Kritik karşılaşma, iki takım için de doğrudan üst tura yükselme hedefi açısından belirleyici olacak.