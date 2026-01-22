Manchester City - Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan hız kesmeden devam ederken, futbolseverlerin gözü Manchester City - Galatasaray maçına çevrildi. Avrupa arenasında kritik bir virajda sahne alacak bu dev mücadele öncesi, maçın tarihi, saati ve yayın bilgileri en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Özellikle Galatasaray’ın Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından, sarı-kırmızılı taraftarlar bir sonraki maç için geri sayıma başladı.

MANCHESTER CİTY - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi’nin 8. haftasında oynanacak olan karşılaşmada Galatasaray, İngiliz devi Manchester City’ye konuk olacak. Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonlarından biri olan Şampiyonlar Ligi’nde oynanacak bu mücadele, futbolseverlere üst düzey bir rekabet vaat ediyor.

Maç Tarihi: 28 Ocak Çarşamba

28 Ocak Çarşamba Maç Saati: 23.00 (TSİ)

23.00 (TSİ) Stadyum: Etihad Stadyumu

MANCHESTER CİTY - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin merakla beklediği Manchester City - Galatasaray maçı, Türkiye’de TRT ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı televizyondan takip etmek isteyen izleyiciler, maç saatinde TRT yayınlarını izleyebilecek.

MANCHESTER CİTY - GALATASARAY MAÇI ÖNCESİ SON DURUM

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nin 7. haftasında sahasında Atletico Madrid ile 1-1 berabere kalarak puanını artırdı. Bu sonucun ardından gözler Manchester City deplasmanına çevrildi. Avrupa’da yoluna devam etmek isteyen sarı-kırmızılı ekip için bu karşılaşma büyük önem taşıyor.

MANCHESTER CİTY - GALATASARAY MAÇI NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?

Şampiyonlar Ligi’nde her puanın altın değerinde olduğu haftalara girilirken, Manchester City gibi güçlü bir rakibe karşı alınacak sonuç, Galatasaray’ın Avrupa’daki kaderini doğrudan etkileyebilir. Bu nedenle Manchester City - Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda soruları futbol gündeminde üst sıralarda yer alıyor.

