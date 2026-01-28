Manchester City-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında Manchester City'e konuk olacak.

Manchester kentindeki Etihad Stadı'nda yapılacak maç, TSİ 23.00'te başlayacak. Karşılaşmayı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek.

Hernandez'in yardımcılıklarını Jose Naranjo ve Diego Sanchez Rojo üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Jose Luis Munuera olacak. Karşılaşmada VAR koltuğunda İspanya'dan Carlos del Cerro Grande, AVAR'da da Almanya'dan Robert Schröder görev yapacak.

Karşılaşma TRT 1'den naklen yayımlanacak.

Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan 7 müsabakada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgisi bulunan sarı-kırmızılı takım, 10 puan topladı. Galatasaray, averajla 18. sıradaki Azerbaycan temsilcisi Karabağ'ı geçerek 17. sırada yer aldı.

Manchester City ise 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle 13 puan elde etti. Maviler, averaja haftaya 11. sırada girdi.

GALATASARAY TAM KADRO

Galatasaray, uzun bir aradan sonra bir maça tam kadro çıkacak.

Sarı-kırmızılı ekipte son olarak 22 Kasım 2025'te Gençlerbirliği ile yapılan Süper Lig maçında forma giyen Wilfried Singo'nun yarınki maçla kadroya dönmesi bekleniyor.

İki aydan fazla süredir sahalardan uzak kalan Fildişi Sahilli savunma oyuncusu, bu süreçte 13 resmi maçı kaçırdı. Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle son 3 resmi maçı kaçıran Arda Ünyay'ın da kadroya alınması bekleniyor.

3 OYUNCU SINIRDA

Sarı-kırmızılılarda Ismail Jakobs, Davinson Sanchez ve Mario Lemina, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular yarınki maçta sarı kartla cezalandırılması durumunda sonraki müsabakada forma giyemeyecek.

Galatasaray'ın ara transferde kadrosuna kattığı Noa Lang ile Yaser Asprilla, statü gereği karşılaşmada oynayamayacak.

İki takımın başlayacağı ilk 11'ler şu şekilde:

Manchester City: Donnarumma, Nunes, Khusanov, Ake, Ait-Nouri, O’Reilly, Bernardo, Cherki, Marmoush, Doku, Haaland.

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, İlkay, Lemina, Sane, Sara, Barış, Osimhen