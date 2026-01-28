Manchester City - Galatasaray Maçında Muhtemel 11'ler: Şampiyonlar Ligi Maçında Sakat ve Cezalı Oyuncular
Manchester City - Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde tüm gözler muhtemel 11’ler, sakat ve cezalı oyuncular ile maç detaylarına çevrildi. Etihad Stadı’nda oynanacak dev mücadele, Galatasaray’ın Avrupa’daki kaderini belirleyebilecek kritik karşılaşmalar arasında yer alıyor.
Şampiyonlar Ligi’nde nefesleri kesecek bir 90 dakika futbolseverleri bekliyor. Manchester City ile Galatasaray arasında oynanacak kritik karşılaşma öncesinde gözler hem muhtemel 11’lere hem de sakat ve cezalı oyuncular listesine çevrildi. Avrupa arenasında sıralamayı doğrudan etkileyecek mücadele, iki takım için de büyük önem taşıyor.
MANCHESTER CİTY - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nin 8. haftasında Manchester City’ye konuk olacak. Karşılaşma, İngiltere’nin Manchester kentinde bulunan Etihad Stadı’nda oynanacak.
- Maç Günü: Şampiyonlar Ligi 8. hafta
- Başlama Saati: TSİ 23.00
- Stadyum: Etihad Stadı (Manchester)
- Yayın Kanalı: TRT 1
MANCHESTER CİTY - GALATASARAY MAÇININ HAKEM KADROSU
Karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu’ndan Alejandro Hernandez yönetecek.
- Hakem: Alejandro Hernandez
- Yardımcı Hakemler: Jose Naranjo, Diego Sanchez Rojo
- Dördüncü Hakem: Jose Luis Munuera
- VAR: Carlos del Cerro Grande (İspanya)
- AVAR: Robert Schröder (Almanya)
ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU ÖNCESİ SON DURUM
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi Performansı
Sarı-kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi’nde geride kalan 7 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Topladığı 10 puanla averajla Karabağ’ı geçerek 17. sırada yer aldı.
Manchester City’nin Şampiyonlar Ligi Performansı
Manchester City ise 7 maç sonunda 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti. Maviler, topladıkları 13 puanla haftaya 11. sırada girdi.
GALATASARAY TAM KADROYA YAKIN
Galatasaray, uzun bir aradan sonra bir karşılaşmaya tam kadroya yakın çıkmaya hazırlanıyor. Son olarak 22 Kasım 2025’te Gençlerbirliği maçında forma giyen Wilfried Singo’nun bu mücadeleyle sahalara dönmesi bekleniyor.
İki aydan uzun süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Fildişi Sahilli savunmacı, bu süreçte 13 resmi maçı kaçırdı. Ayrıca sakatlığı nedeniyle son 3 resmi karşılaşmada yer alamayan Arda Ünyay’ın da maç kadrosunda olması öngörülüyor.
Galatasaray’da Sarı Kart Sınırındaki Oyuncular
- Ismail Jakobs
- Davinson Sanchez
- Mario Lemina
Bu üç futbolcu, Manchester City karşısında sarı kart görmeleri halinde bir sonraki maçta cezalı duruma düşecek.
MANCHESTER CİTY’DE 8 EKSİK OYUNCU
Manchester City cephesinde ise önemli eksikler dikkat çekiyor. Rodri cezalı durumda bulunurken; Gvardiol, Dias, Stones, Gonzalez, Kovacic, Bobb ve Savinho sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamayacak.
STATÜ GEREĞİ OYNAYAMAYACAK OYUNCULAR
Galatasaray’ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Noa Lang ve Yaser Asprilla, statü gereği bu karşılaşmada forma giyemeyecek.
MANCHESTER CİTY - GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER
|Manchester City
|Galatasaray
|Donnarumma
|Uğurcan
|Nunes
|Sallai
|Khusanov
|Davinson
|Ake
|Abdülkerim
|O'Reilly
|Jakobs
|Bernardo Silva
|Torreira
|Reijnders
|Lemina
|Foden
|Sane
|Cherki
|Sara
|Doku
|Barış
|Haaland
|Osimhen
Manchester City - Galatasaray maçı saat kaçta başlayacak?
Karşılaşma TSİ 23.00’te başlayacak.
Manchester City - Galatasaray maçı hangi kanalda?
Mücadele TRT 1’den canlı olarak yayınlanacak.
Galatasaray’da sakat oyuncu var mı?
Wilfried Singo ve Arda Ünyay’ın kadroya dönmesi bekleniyor. Takım uzun bir aradan sonra tam kadroya yakın.
Manchester City’de kaç eksik oyuncu bulunuyor?
Manchester City’de biri cezalı olmak üzere toplam 8 eksik oyuncu bulunuyor.