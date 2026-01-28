Manchester City - Galatasaray Maçında Muhtemel 11'ler: Şampiyonlar Ligi Maçında Sakat ve Cezalı Oyuncular

Şampiyonlar Ligi’nde nefesleri kesecek bir 90 dakika futbolseverleri bekliyor. Manchester City ile Galatasaray arasında oynanacak kritik karşılaşma öncesinde gözler hem muhtemel 11’lere hem de sakat ve cezalı oyuncular listesine çevrildi. Avrupa arenasında sıralamayı doğrudan etkileyecek mücadele, iki takım için de büyük önem taşıyor.

MANCHESTER CİTY - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nin 8. haftasında Manchester City’ye konuk olacak. Karşılaşma, İngiltere’nin Manchester kentinde bulunan Etihad Stadı’nda oynanacak.

Maç Günü: Şampiyonlar Ligi 8. hafta

Şampiyonlar Ligi 8. hafta Başlama Saati: TSİ 23.00

TSİ 23.00 Stadyum: Etihad Stadı (Manchester)

Etihad Stadı (Manchester) Yayın Kanalı: TRT 1

MANCHESTER CİTY - GALATASARAY MAÇININ HAKEM KADROSU

Karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu’ndan Alejandro Hernandez yönetecek.

Hakem: Alejandro Hernandez

Alejandro Hernandez Yardımcı Hakemler: Jose Naranjo, Diego Sanchez Rojo

Jose Naranjo, Diego Sanchez Rojo Dördüncü Hakem: Jose Luis Munuera

Jose Luis Munuera VAR: Carlos del Cerro Grande (İspanya)

Carlos del Cerro Grande (İspanya) AVAR: Robert Schröder (Almanya)

ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU ÖNCESİ SON DURUM

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi Performansı

Sarı-kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi’nde geride kalan 7 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Topladığı 10 puanla averajla Karabağ’ı geçerek 17. sırada yer aldı.

Manchester City’nin Şampiyonlar Ligi Performansı

Manchester City ise 7 maç sonunda 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti. Maviler, topladıkları 13 puanla haftaya 11. sırada girdi.

GALATASARAY TAM KADROYA YAKIN

Galatasaray, uzun bir aradan sonra bir karşılaşmaya tam kadroya yakın çıkmaya hazırlanıyor. Son olarak 22 Kasım 2025’te Gençlerbirliği maçında forma giyen Wilfried Singo’nun bu mücadeleyle sahalara dönmesi bekleniyor.

İki aydan uzun süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Fildişi Sahilli savunmacı, bu süreçte 13 resmi maçı kaçırdı. Ayrıca sakatlığı nedeniyle son 3 resmi karşılaşmada yer alamayan Arda Ünyay’ın da maç kadrosunda olması öngörülüyor.

Galatasaray’da Sarı Kart Sınırındaki Oyuncular

Ismail Jakobs

Davinson Sanchez

Mario Lemina

Bu üç futbolcu, Manchester City karşısında sarı kart görmeleri halinde bir sonraki maçta cezalı duruma düşecek.

MANCHESTER CİTY’DE 8 EKSİK OYUNCU

Manchester City cephesinde ise önemli eksikler dikkat çekiyor. Rodri cezalı durumda bulunurken; Gvardiol, Dias, Stones, Gonzalez, Kovacic, Bobb ve Savinho sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamayacak.

STATÜ GEREĞİ OYNAYAMAYACAK OYUNCULAR

Galatasaray’ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Noa Lang ve Yaser Asprilla, statü gereği bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

MANCHESTER CİTY - GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER

Manchester City Galatasaray Donnarumma Uğurcan Nunes Sallai Khusanov Davinson Ake Abdülkerim O'Reilly Jakobs Bernardo Silva Torreira Reijnders Lemina Foden Sane Cherki Sara Doku Barış Haaland Osimhen

