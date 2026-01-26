Giriş / Abone Ol
Manchester City-Galatasaray arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi maçını Alejandro Hernández yönetecek.

Spor
  • Güncelleme: 26.01.2026 12:44
Kaynak: Spor Servisi
Manchester City-Galatasaray maçının hakemi belli oldu
AA

Şampiyonlar Ligi 8'inci ve son hafta maçında Galatasaray, Ethiad Stadyumu'nda Manchester City'nin konuğu olacak.

Kritik mücadeleyi yönetecek hakem belli oldu. Mücadelede İspanya Futbol Federasyonu'ndan Alejandro Hernández düdük çalacak.

ASLAN 17'NCİ SIRADA YER ALIYOR

Devler Ligi'nde 10 puan toplayan Galatasaray, Manchester City maçı öncesinde 17. sırada yer alıyor. Manchester City-Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı 28 Ocak Çarşamba TSİ ile 23:00'te başlayacak.

Şampiyonlar Ligi'nde son hafta maçları aynı saatte başlayacak. 18 karşılaşmanın oynanacağı gecede tüm maçlar saat 23:00'te başlayacak.

