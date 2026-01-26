Manchester City-Galatasaray maçının hakemi belli oldu
Manchester City-Galatasaray arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi maçını Alejandro Hernández yönetecek.
Kaynak: Spor Servisi
Şampiyonlar Ligi 8'inci ve son hafta maçında Galatasaray, Ethiad Stadyumu'nda Manchester City'nin konuğu olacak.
Kritik mücadeleyi yönetecek hakem belli oldu. Mücadelede İspanya Futbol Federasyonu'ndan Alejandro Hernández düdük çalacak.
ASLAN 17'NCİ SIRADA YER ALIYOR
Devler Ligi'nde 10 puan toplayan Galatasaray, Manchester City maçı öncesinde 17. sırada yer alıyor. Manchester City-Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı 28 Ocak Çarşamba TSİ ile 23:00'te başlayacak.
Şampiyonlar Ligi'nde son hafta maçları aynı saatte başlayacak. 18 karşılaşmanın oynanacağı gecede tüm maçlar saat 23:00'te başlayacak.