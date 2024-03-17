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Manchester City, İngiltere Federasyon Kupası'nda yarı finalde

Ajans Haberleri
  • 17.03.2024 11:16
  • Giriş: 17.03.2024 11:16
  • Güncelleme: 17.03.2024 11:17
Kaynak: AA
Manchester City, İngiltere Federasyon Kupası'nda yarı finalde

İngiltere Federasyon Kupası'nda (FA Cup) Newcastle United'ı 2-0 yenen Manchester City, yarı finale çıktı.

Son şampiyon Manchester City'ye turu getiren golleri 13 ve 31. dakikalarda Portekizli yıldızı Bernardo Silva attı.

Günün diğer çeyrek final mücadelesinde ise Wolverhampton'ı 3-2 yenen Championship ekiplerinden Coventry, adını son dört takım arasına yazdırdı.

Kupada yarın Chelsea-Leicester City ve Manchester United-Liverpool maçları oynanacak.

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