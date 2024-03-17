Manchester City, İngiltere Federasyon Kupası'nda yarı finalde

İngiltere Federasyon Kupası'nda (FA Cup) Newcastle United'ı 2-0 yenen Manchester City, yarı finale çıktı.

Son şampiyon Manchester City'ye turu getiren golleri 13 ve 31. dakikalarda Portekizli yıldızı Bernardo Silva attı.

Günün diğer çeyrek final mücadelesinde ise Wolverhampton'ı 3-2 yenen Championship ekiplerinden Coventry, adını son dört takım arasına yazdırdı.

Kupada yarın Chelsea-Leicester City ve Manchester United-Liverpool maçları oynanacak.