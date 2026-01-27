Manchester City maçı öncesi Galatasaray'a kötü haber

Şampiyonlar Ligi'nde yarın Manchester City ile karşılaşacak olan Galatasaray'a Yunus Akgün'den kötü haber geldi.

Sarı-kırmızılı ekibin başarılı kanat oyuncusu Yunus Akgün gribal enfeksiyon nedeniyle maç öncesi son antrenmanda yer almadı.

25 yaşındaki futbolcu için son kararı kulüp doktoru ve teknik heyet verecek.

Yunus Akgün bu sezon şu ana kadar çıktığı 25 maçta 6 gol, 6 asistle takımına önemli katkıda bulundu. Yunus, sarı-kırmızılı ekibin kanat rotasyonunda önemli yer kaplıyor.

SON ANTRENMAN YAPILDI

Öte yandan Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.

8'e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde maçın taktiksel organizasyonunun yapıldığı bildirildi.