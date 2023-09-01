Manchester City, Matheus Nunes’i transfer etti

İngiliz ekibi Manchester City, Wolverhampton’dan Portekizli futbolcu Matheus Nunes ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ve İngiltere Premier Lig’in son şampiyonu Manchester City, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Manchester ekibi, Wolverhampton forması giyen 25 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusu Matheus Nunes ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Transferin ardından açıklamalarda bulunan Nunes, "Avrupa şampiyonu ve uzun zamandır hayran olduğum bir kulüp olan Manchester City’ye katılacağım için çok mutluyum. Gelmiş geçmiş en iyi teknik direktörlerden biri olan Pep Guardiola ve dünyanın en iyi oyuncularından bazılarıyla birlikte çalışma fırsatı, geri çeviremeyeceğim bir şeydi. Premier Lig’de gelişmeye devam edeceğim için heyecanlıyım. City’de daha fazla başarının parçası olacağım için gerçekten heyecanlıyım" diye konuştu.

Geçen sezon Wolverhampton ile 39 karşılaşmaya çıkan Portekizli futbolcu, 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.