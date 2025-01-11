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Manchester City'nin yeni transferi, Premier Lig'deki ilk Özbek oyuncu olacak

Manchester City'e transferi kesinleşen 20 yaşındaki savunma oyuncusu Abdukodir Khusanov, Premier Lig'de forma giyen ilk Özbek futbolcu olacak.

Spor
  • 11.01.2025 11:36
  • Giriş: 11.01.2025 11:36
  • Güncelleme: 11.01.2025 11:44
Kaynak: Haber Merkezi
Manchester City'nin yeni transferi, Premier Lig'deki ilk Özbek oyuncu olacak

Premier Lig'in son 4 sezonunun şampiyonu Manchester City, Lens'te forma giyen Abdukodir Khusanov'u kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Gazeteci Fabrizio Romano anlaşmanın sağlandığını ve Khusanov'un birkaç gün içinde resmî sözleşmeyi imzalaycağını yazdı.

Buna göre Lens, yaklaşık 40 milyon euro'luk teklifi kabul etti. Kısa süre içinde sağlık konrolü için Manchester'a gidecek Khusanov ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 5.5 yıllık sözleşme imzalanacak.

Bu transferle birlikte 20 yaşındaki savunma oyuncusu, Premier Lig tarihinin ilk Özbek futbolcusu olacak.

Genç oyuncu, geçtiğimiz sezonun başında Energetik-BGU takımından Lens'e 100 bin euro'ya transfer olmuştu.

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