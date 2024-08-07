Manchester City'nin yıldızı rekor bonservisle Atletico Madrid'de

Atletico Madrid, Manchester City'nin Arjantinli yıldızı Julian Alvarez'i transfer etti. Transfer için 100 milyon euro'ya yakın bir miktarı gözden çıkaran Madrid ekibi, 24 yaşındaki oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalayacak.

Atletico Madrid, yaz döneminin en çok ses getiren transferlerinden birine imza attı. Madrid ekibi, Manchester City'nin Arjantinli yıldızı Julian Alvarez'i 75 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı.

Bonuslarla beraber toplam bonservisin 95 milyon euro'ya çıkması öngörülüyor. İspanyol ekip, 24 yaşındaki forvet oyuncusu ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak.

🚨🔴⚪️ Julián Álvarez to Atlético Madrid, here we go! Deal in place for €75m fixed fee plus €20m add-ons.



Julián has ACCEPTED the proposal for five year deal after talks with agent Hidalgo today.



Man City signed Julián for £14m and he’s now record sale for €95m package. pic.twitter.com/HwawVTyTrh — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 6, 2024

Alvarez, Manchester ekibine 2022 yazında 23 milyon euro karşılığında River Plate'ten katılmıştı. Geçtiğimiz sezon Premier Lig'de 36 maçta forma giyen Alvarez, 11 gol 9 asist ile başarılı bir performas sergilemişti.

Alvarez, Arjantin Milli Takımı ile de hem Dünya Kupası'nı hem de Copa America'yı kazandı.

CİTY'İN EN PAHALIYA SATTIĞI OYUNCU OLDU

Alvarez böylece Joao Felix'in ardından kulüp tarihinin en pahalı oyuncusu oldu. Atletico, Felix'i 2019'da Benfica'dan 127 milyon euro'ya transfer etmişti. Alvarez, Manchester City'nin en yüksek bonservis geliri elde ettiği futbolcu olarak Manchster ekibinin tarihine de geçti.

Atletico Madrid, bu yaz yaptığı transferlerle dikkat çekiyor. Madrid ekibi, daha önce Real Sociedad ve İspanya Milli Takımı'nın stoperi Robin Le Normand'ı ve geçtiğimiz sezon Villarreal formasıyla La Liga'da 23 gol kaydeden Alexander Sörloth'u renklerine bağlamıştı.