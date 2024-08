Manchester City'nin yıldızı rekor bonservisle Atletico Madrid'de

Atletico Madrid, yaz döneminin en çok ses getiren transferlerinden birine imza attı. Madrid ekibi, Manchester City'nin Arjantinli yıldızı Julian Alvarez'i 75 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı.

Bonuslarla beraber toplam bonservisin 95 milyon euro'ya çıkması öngörülüyor. İspanyol ekip, 24 yaşındaki forvet oyuncusu ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak.

🚨🔴⚪️ Julián Álvarez to Atlético Madrid, here we go! Deal in place for €75m fixed fee plus €20m add-ons.



Julián has ACCEPTED the proposal for five year deal after talks with agent Hidalgo today.



Man City signed Julián for £14m and he’s now record sale for €95m package. pic.twitter.com/HwawVTyTrh