Manchester City'nin yıldızı sezonu kapattı

Manchester City'nin yıldız orta saha oyuncusu Rodri, geçirdiği sakatlık nedeniyle sezonu kapattı.

Takımının dün oynadığı Arsenal maçında sakatlanarak 21. dakikada oyundan alınan Rodri'nin çapraz bağlarının koptuğu belirlendi.

2-2 sona eren maçta Rodri'nin yerine Kovacic oyuna girmişti.

ESPN'nin haberine göre 28 yaşındaki İspanyol yıldız Barcelona'da ameliyat olacak.

Bu sezon üst üste 5'inci Premier Lig şampiyonluğunu hedefleyen City'de Rodri takımın en önemli kozlarından biriydi.

İspanya Milli Takımı'nın bu yaz düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nı kazanmasında da büyük rol oynayan Rodri, turnuvanın en iyi oyuncusu seçilmişti.