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Manchester City, Palmeiras'tan 19 yaşındaki Vitor Reis'i transfer etti

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, Palmeiras'tan 19 yaşındaki Brezilyalı stoper Vitor Reis'i transfer ettiğini duyurdu.

Spor
  • 21.01.2025 15:42
  • Giriş: 21.01.2025 15:42
  • Güncelleme: 21.01.2025 15:46
Kaynak: AA
Manchester City, Palmeiras'tan 19 yaşındaki Vitor Reis'i transfer etti
Fotoğraf: AA

Manchester City, Palmeiras'ın 19 yaşındaki stoperi Vitor Reis'i transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Manchester City, Palmeiras'tan Vitor Reis'i transfer ettiğini duyurmaktan mutluluk duyuyor. Brezilya'nın 19 yaşındaki genç yıldızı, 2029 yazına kadar City'de kalacak olan 4,5 yıllık sözleşmeyle transfer oldu" denildi.

Reis, Palmeiras formasıyla bu sezon 38 maçta görev yaptı.

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