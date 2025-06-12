Manchester City, Tijjani Reijnders’i kadrosuna kattığını açıkladı

Premier Lig temsilcisi Manchester City, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kadro planlamasına devam ediyor.

Manchester ekibi, Milan forması giyen Hollandalı futbolcu Tijjani Reijnders’ı kadrosuna kattığını açıkladı. Mavi-beyazlılar, 26 yaşındaki futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Reijnders, Milan formasıyla geride kalan sezonda 37’si İtalya Serie A, 10’u UEFA Şampiyonlar Ligi, 5’i İtalya Kupası ve 2’si İtalya Süper Kupası olmak üzere toplamda 54 maçta forma giyerken, 15 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

Ayrıca Hollandalı futbolcu, 2024-2025 sezonunda İtalya Serie A’da yılın orta saha oyuncusu seçildi.