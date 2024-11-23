Manchester City, üst üste 5. mağlubiyetini aldı

Manchester City, Rodri'nin sakatlanmasının ardından gelen mağlubiyet serisini durduramıyor.

Bu akşam kendi sahasında Tottenham Hotspur'a 4-0 kaybederek bozguna uğrayan Manchester ekibi, bütün kulvarlarda üst üste beşinci mağlubiyetini aldı.

Böylece teknik direktör Pep Guardiola, kariyerinde ilk kez 5 maçlık bir mağlubiyet serisi yaşadı.

City'nin mağlubiyet serisi yine Tottenham'a karşı Lig Kupası'nda başlamıştı. O maçın ardından Bournemouth, Sporting Lisbon ve Brighton'a kaybeden City, bir kez daha Tottenham'a kaybetti.

Manchester ekibi bu maçlarda kalesinde 14 gol görürken yalnızca 4 gol bulabildi.

26 Kasım'da Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord'u ağırlayacak olan City, bu ayki ilk galibiyeti için mücadele edecek.

Manchester City, Premier Lig'de önümüzdeki hafta lider Liverpool'a konuk olacak. Liverpool yarın deplasmanda Southampton'ı yenmesi halinde puan farkını 8'e çıkaracak.