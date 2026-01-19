Manchester City ve Manchester United, NBA Europe'a katılacak mı?

NBA Başkanı Adam Silver, Avrupa’da kurulması planlanan NBA Europe ligi kapsamında Manchester City ve Manchester United ile görüşmeler yaptıklarını doğruladı.

İngiliz basınına yansıyan bilgilere göre, proje hayata geçse dahi iki futbol devinin ligde bir basketbol takımıyla yer alması şu aşamada beklenmiyor.

"TEMAS HALİNDEYİZ"

BBC Sport’a konuşan Silver, NBA’in Avrupa’da kalıcı ve güçlü bir lig kurma hedefi doğrultusunda birçok kulüp ve yatırımcıyla temas halinde olduklarını ifade etti.

Bu kapsamda yalnızca futbol kulüpleriyle değil, Avrupa basketbolunun köklü temsilcileriyle de görüşmeler yapıldığını belirtti.

Adam Silver, Real Madrid ve FC Barcelona başta olmak üzere Avrupa’nın önde gelen basketbol kulüpleriyle temas kurduklarını açıklarken, Paris Saint-Germain futbol kulübüyle de görüşmeler gerçekleştirildiğini doğruladı. NBA yönetiminin hedefi, mevcut basketbol kültürünü yeni franchise modelleriyle birleştiren hibrit bir lig yapısı oluşturmak.

NBA Europe adıyla anılan projenin, en erken 2027-28 sezonunda hayata geçirilmesi planlanıyor.

Ligin en fazla 16 takımdan oluşması öngörülürken, bu takımlar arasında hem mevcut basketbol kulüplerinin hem de yeni kurulacak franchise’ların yer alması hedefleniyor. Basketbol şubesi bulunmayan bazı futbol kulüplerinin de projeye dahil edilme ihtimali masada bulunuyor.

"AVRUPA SPOR KÜLTÜRÜNE SAYGILIYIZ"

Sürecin neden uzun sürdüğüne de değinen Silver, tüm taraflarla kapsamlı görüşmeler yapıldığını vurgulayarak şunları söyledi:

“Bu konuyu Paris Olimpiyatı döneminde kamuoyunda dile getirmeye başladım. Amacımız, ilgisi olan herkesle temas kurmak ve tüm olasılıkları değerlendirmekti.”

Silver ayrıca NBA Europe’un Avrupa spor kültürüne saygılı bir yapı üzerine kurulacağını belirtirken, futbol taraftarlarının tutkusunu basketbol atmosferine taşıyabilecek bir model oluşturmayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi.