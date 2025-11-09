Manchester City yarışta, Liverpool kaosta: 3-0

Premier Lig’de haftanın maçı Manchester City ile Liverpool arasında oynandı. Pep Guardiola yönetimindeki City, sahasında konuk ettiği rakibini 3-0 mağlup ederek üç puanı hanesine yazdırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısında oyunun hâkimi olan ev sahibi ekip, 29. dakikada yıldız golcüsü Erling Haaland’ın ayağından bulduğu golle öne geçti. Haaland golden önce penaltıdan faydalanamadı. İkinci yarıda da baskısını sürdüren City 61. dakikada Nico González’in fileleri havalandırmasıyla farkı ikiye çıkardı. 63'te Doku farkı üçe çıkardı.

Liverpool, Mohamed Salah ve Dominik Szoboszlai ile pozisyonlar üretse de kaleci Gianluigi Donnarumma’yı geçemedi. Savunmada kusursuza yakın bir performans sergileyen City, bu sezonki en disiplinli maçlarından birini oynadı.

Guardiola’nın öğrencileri bu sonuçla puanını 22’ye yükseltti ve lider Arsenal ile arasındaki puan farkını 4'e indi. Liverpool ise bu mağlubiyetle 16 puanda kalarak zirvenin 8 puan gerisine düştü.