Manchester City’nin yeni teknik direktörü belli oldu

Manchester City’de Pep Guardiola sonrası dönem resmen başlıyor. İngiliz devinin, teknik direktörlük görevi için Enzo Maresca ile tam anlaşma sağladığı öne sürüldü.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano’nun duyurduğu habere göre Manchester City, Enzo Maresca ile sözlü anlaşmaya vardı.

Uzun süredir Guardiola’nın olası ayrılığı sonrası kulübün en güçlü adaylarından biri olarak gösterilen İtalyan çalıştırıcının, yeni dönemin mimarı olması bekleniyor.

3 YILLIK SÖZLEŞME

Haberde, taraflar arasındaki anlaşmanın tamamlandığı ve Maresca’nın Manchester City ile ilk etapta 3 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.

Guardiola’nın yıllardır şekillendirdiği oyun sistemine en yakın isimlerden biri olarak görülen Maresca, daha önce Manchester City altyapısında ve teknik ekibinde görev almıştı.

İtalyan teknik adam son olarak İngiltere’de gösterdiği performansla dikkat çekmişti. Manchester City cephesinden henüz resmi açıklama gelmezken, kulüpte yeni dönemin kısa süre içinde duyurulması bekleniyor.