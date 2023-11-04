Manchester United, 3 puana son dakikada uzandı
Kaynak: AA
İngiltere Premier Lig'de Manchester United, deplasmanda Fulham'ı 1-0 mağlup etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile aynı grupta yer alan Manchester United, 11. haftanın açılış mücadelesinde, başkent Londra'daki Craven Cottage Stadı'nda Fulham'a konuk oldu.
İlk yarısı golsüz sona eren mücadelenin sonlarına doğru ataklarını sıklaştıran Manchester United, 90+1. dakikada Bruno Fernandes'in ağları sarsmasıyla sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Bu sonuçla puanını 18'e çıkaran Manchester temsilcisi, maç fazlasıyla 6. sıraya yükseldi. Fulham ise 12 puanla 14. sırada kaldı.
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