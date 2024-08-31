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Manchester United, 85 milyon euro'ya aldığı oyuncuyu 25'e sattı

Manchester United, 3 sezon önce büyük beklentilerle 85 milyon euro'ya aldığı Jadon Sancho'yu 25 milyon euro'ya Chelsea'ye sattı.

Spor
  • 31.08.2024 10:06
  • Giriş: 31.08.2024 10:06
  • Güncelleme: 31.08.2024 10:25
Kaynak: Haber Merkezi
Manchester United, 85 milyon euro'ya aldığı oyuncuyu 25'e sattı
Fotoğraf: DepoPhotos

Manchester United ile Jadon Sancho'nun yolları ayrıldı. İngiliz ekibi, Jadon Sancho'yu 2021 yazında Borussia Dortmund'dan 85 milyon euro bonservis bedeliyle satın almıştı.

Sancho, transfer döneminin kapanmasına kısa süre kala 25 milyon euro karşılığında Chelsea'ye transfer oldu.

United'da geçirdiği ilk iki sezonda beklentileri karşılayamayan Sancho, Hollandalı teknik direktör Erik Ten Hag ile de anlaşamayınca kadro dışı bırakılmış ve geçen sezonun devre arasında Dortmund'a kiralanmıştı.

24 yaşındaki İngiliz kanat oyuncusu, Dortmund'da geçen sezon çıktığı 21 resmi karşılaşmada 3 gol 2 asist kaydederken takımıyla Şampiyonlar Ligi'nde final oynamıştı.

Sancho, Manchester ekibinde geçirdiği iki Premier Lig sezonunda forma giydiği 54 maçta 9 gol 6 asist kaydetmişti.

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