Manchester United, 85 milyon euro'ya aldığı oyuncuyu 25'e sattı

Manchester United ile Jadon Sancho'nun yolları ayrıldı. İngiliz ekibi, Jadon Sancho'yu 2021 yazında Borussia Dortmund'dan 85 milyon euro bonservis bedeliyle satın almıştı.

Sancho, transfer döneminin kapanmasına kısa süre kala 25 milyon euro karşılığında Chelsea'ye transfer oldu.

🚨🔵 BREAKING: Jadon Sancho to Chelsea, here we go! Loan deal with obligation to buy clause agreed between the clubs.



Sancho already said yes as he wanted Chelsea move, deal now agreed between all parties.



Man United accepted the proposal and deal is now set to he signed. pic.twitter.com/D0f4SLK4lY — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 30, 2024

United'da geçirdiği ilk iki sezonda beklentileri karşılayamayan Sancho, Hollandalı teknik direktör Erik Ten Hag ile de anlaşamayınca kadro dışı bırakılmış ve geçen sezonun devre arasında Dortmund'a kiralanmıştı.

24 yaşındaki İngiliz kanat oyuncusu, Dortmund'da geçen sezon çıktığı 21 resmi karşılaşmada 3 gol 2 asist kaydederken takımıyla Şampiyonlar Ligi'nde final oynamıştı.

Sancho, Manchester ekibinde geçirdiği iki Premier Lig sezonunda forma giydiği 54 maçta 9 gol 6 asist kaydetmişti.