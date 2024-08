Manchester United, 85 milyon euro'ya aldığı oyuncuyu 25'e sattı

Manchester United ile Jadon Sancho'nun yolları ayrıldı. İngiliz ekibi, Jadon Sancho'yu 2021 yazında Borussia Dortmund'dan 85 milyon euro bonservis bedeliyle satın almıştı.

Sancho, transfer döneminin kapanmasına kısa süre kala 25 milyon euro karşılığında Chelsea'ye transfer oldu.

🚨🔵 BREAKING: Jadon Sancho to Chelsea, here we go! Loan deal with obligation to buy clause agreed between the clubs.



Sancho already said yes as he wanted Chelsea move, deal now agreed between all parties.



Man United accepted the proposal and deal is now set to be signed.